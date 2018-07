Nekat Ajak Shah Rukh Khan Nikah, Ayu Ting Ting Malah Dapat Balasan Seperti Ini

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Lagu India diketahui menjadi lagu yang digemari pedangdut Ayu Ting Ting. Tak terkecuali , beberapa aktor India telah diidolakannya.

Salah satunya adalah Shah Rukh Khan.

Belum lama ini, pemain film 'Kuch Kuch Hota Hai' itu menggunakan fitur Instagram terbaru 'pertanyaan'.

Hal itu membuat beberapa penggemar Shah Rukh Khan bisa bertanya apapun padanya.

Baca: Moeldoko Disodori Pekerjaan Rumah Ini Bila Jadi Cawapres Jokowi

Rupanya, Ayu pun tak mau kalah dengan penggemar lainnya.

Ia memberikan pertanyaan iseng kepada Shah Rukh Khan.

Baca: Jangan Sampai Lupa Fenomena Alam Blood Moon 27 Juli 2018, Gerhana Bulan Terlama Sepanjang 18 Tahun

Pelantun Sambalado itu memberikan pertanyaan ajakan nikah kepada aktor 52 tahun itu.

"Will you marry me sir?" tanya Ayu Ting Ting.

(maukah kau menikah denganku tuan?)

Siapa sangka, pertanyaan Ayu itu menjadi salah satu pertanyaan yang dijawab oleh Shah Rukh Khan.

Mengejutkannya Shah Rukh Khan memberikan jawaban yang seolah setuju diajak nikah oleh Ayu.