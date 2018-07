Tak Perlu Khawatir, Harga Ikan Asin Masih Stabil

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KOTABUMI - Harga ikan asin di pasar pagi kotabumi kabupaten Lampung Utara masih cukup stabil. Ini disebabkan pasokan dari distributor cukup banyak.

Seperti diungkapkan Ajiah (57), pedagang ikan asin di pasar pagi mengatakan harga ikan asin masih cukup stabil dan tidak mengalami kenaikan dan Para pembeli pun cukup lumayan banyak.

"Harga ikan asin medan masih standar berkisaran Rp. 70 ribu per kilo, ikan Tri palembang Rp. 50 ribu per kilo , sedangkan ikan asin tongkol Rp 50 ribu per kilo, dan ikan teri tawar juga stabil Rp 50 ribu per kilo nya," kata dia, Selasa (17/7).

Menurutnya, harga ikan asin mulai dari perayaan idul fitri sampai sekarang harga masih stabil. Disini juga stock barangnya pun cukup banyak.‎ "Harganya masih stabil dan konsumennya pun cukup banyak walaupun kebanyakan mereka hanya beli setengah kilo atau seperempat kilo saja," ucapnya.

Sementara, Hasim (25) salah satu pembeli mengungkapkan kalau harga ikan asin disini masih murah tidak ada kenaikan.

"Ya kalau harga ikan asin masih stabil kok, tidak mengalami kenaikan. Beda dengan telur, kalau telur harga nya luar biasa tinggi," jelasnya.