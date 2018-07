Gelar Baby Shower Bertema Tropis, Sharena Delon Umumkan Jenis Kelamin Anak Kedua

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Saat ini pesinetron Sharena sedang mengandung anak keduanya dari Ryan Delon.

Sharena mengumumkan kabar bahagia kehamilan keduanya ini ketika memasuki bulan ke-5.

Kini usia kandungan Sharena diketahui sudah memasuki bulan ke-7.

Baru saja Sharena dan Ryan Delon menggelar acara baby shower dengan tema tropis di salah satu cafe.

Sharena nampak cantik dengan rok terusan berwarna kuning, anak dan suaminya memakai kemeja bermotif tropis.

Balon warna-warni dan daun palem menghiasi acara baby shower Sharena yang bertemakan tropis.

Acara baby shower Sharena ini dihadiri beberapa keluarga dan sahabat dekatnya.

youtube/sharena delon Baby Shower Sharena Delon Bertema Tropis

Selain merayakan 7 bulan usia kandungan Sharena, mereka juga mengumumkan jenis kelamin anak keduanya.

"It's up now! Our first video on our youtube channel! Gender reveal adiknya Ry! Is it a boy or a girl?" tulis Sharena di instagram ingin mengumumkan jenis kelamin anaknya melalui video Youtube.