UBL Fasilitasi Persiapan Pembentukan Calon Hakim Pengembalian Kerugian Daerah Pemkab Way Kanan

Sekretaris Daerah Pemkab Way Kanan saat memimpin praktek persiapan calon hakim Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGKD) di ruang Peradilan Semu Fakultas Hukum UBL.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID Bandar Lampung - Universitas Bandar Lampung (UBL) adakan praktek persiapan pembentukan hakim dalam pengembalian kerugian daerah yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Way Kanan yang dilaksanakan di Ruang Peradilan Semu Fakultas Hukum UBL pada Senin 16/7/2018 sebagai bentuk implementasi kerja sama Pemkab Way Kanan dengan UBL.

Akademisi program studi Ilmu Hukum UBL Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum., bertindak sebagai narasumber dan pembimbing, mengatakan kegiatan ini di ikuti oleh sembilan orang pejabat di lingkungan pemkab Way Kanan antara lain Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pendapatan, Asisten, Kepala Bagian Hukum dan beberapa pejabat tinggi lainnya.

“Kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan para pejabat di lingkungan Pemkab Way Kanan yang akan menjadi calon hakim dalam pengadilan pengembalian kerugian keuangan derah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengadilan ini berdasar pada Peraturan Presiden (PP) No. 1 tahun 2016 tentang percepatan pengembangan nasional yang antara lain mengamanatkan kesalahan administrasi dalam hal penggunaan keuangan negara atau daerah diselesaikan melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan juga dapat dilakukan melalui Majelis Pengembalian Kerugian Keuangan Derah yang dibentuk melalui peraturan bupati” jelas Bambang.

Bambang juga mengatakan kegiatan pelatihan ini akan dilaksanakan kembali menyesuaikan waktunya dengan para pejabat di lingkungan pemkab Way Kanan. “Fakultas Hukum UBL memiliki fasilitas Ruang Pengadilan Semu yang sangat baik dan dapat dimanfaatkan untuk melakukan latihan praktek pengadilan seperti ini, dan Pemkab Way Kanan memanfaatkanya sebagai bentuk pelatihan agar mereka dapat memahami dan mengetahui praktek proses peradilan yang sebenarnya sampai pada saat nanti benar benar dilaksanakan Majelis Pengembalian Keuangan Daerah di Kab. Way Kanan. Peradilan seperti ini juga sudah dilaksanakan di Kabupaten Sopeng, Sulawesi," tutup Bambang.