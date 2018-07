Harga Cabai Merah Turun, Cabai Rawit Malah Naik

Laporan Reporter Tribun Lampung Tri Yulianto

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KOTA AGUNG - ”Nasib” berbeda dialami komoditas cabai merah dan cabai rawit. Memasuki pekan ini, harga cabai merah turun, sedangkan cabai rawit malah naik.

Parti, pedagang sayur di Pasar Gisting, mengatakan, harga cabai merah kini Rp 32 ribu dari sebelumnya Rp 40 ribu per kg. Sedangkan cabai rawit dari Rp 50 ribu jadi Rp 52 ribu per kg.

Selain cabai rawit, sejumlah sayuran juga naik harga. Misalnya terung jadi Rp 7.000 dari Rp 6.000 per kg, pare Rp 10 ribu dari Rp 7.000, sawi Rp 8.000 dari Rp 5.000, dan labu Rp 7.000 dari Rp 5.000.

Komoditas lainnya mengalami penurunan harga, yakni bawang merah jadi Rp 22 ribu dari Rp 25 ribu per kg, bawang putih Rp 22 ribu dari Rp 25 ribu, rampai Rp 18 ribu dari Rp 20 ribu, bayam Rp 2.500 dari Rp 3.000 per ikat, kangkung Rp 2.500 dari Rp 3.000 per ikat, dan daun singkong Rp 2.500 dari Rp 3.000.

Sedangkan harga komoditas lainnya bertahan. Seperti wortel Rp 7.000 per kg, kentang Rp 12 ribu per kg, timun Rp 5.000 per kg, buncis Rp 10 ribu, kol Rp 8.000 per kg, tomat Rp 12 ribu per kg, dan kacang panjang Rp 4.000 per ikat. (*)