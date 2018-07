Demi Lovato Dikabarkan Overdosis Heroin, Unggahan Terakhir Berisi Permintaan Maaf

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Demi Lovato sedang menjadi sorotan. Ia dikabarkan mengalami overdosis hingga harus dilarikan ke rumah sakit.

Pelantun lagu populer Let It Go tersebut kabarnya ditemukan tak sadarkan diri, di rumahnya di area Beverly Hills, Los Angeles, Amerika Serikat.

Lovato yang disebut mengalami overdosis Demiyang disebut mengalami overdosis heroin , pun langsung dilarikan ke rumah sakit.

Melansir TMZ, pihak polisi mengatakan bahwa Demi Lovato sempat mendapatkan penanganan dengan Narcan, penanganan medis untuk overdosis narkoba.

Kabar buruk tentang Demi tersebut membuat banyak pihak kaget, terutama para sahabatnya di dunia showbiz Hollywood.

Mereka pun menyampaikan dukungannya pada penyanyi berusia 25 tahun itu.

Malam sebelum kejadian, Senin (23/7/2018), Demi Lovato dikabarkan ikut merayakan ulang tahun temannya di Hollywood Barat.

Sekitar sebulan lalu, Demi juga mengunggah sebuah video melalui akun Twitter resminya, @ddlovato.

Video tersebut dipasang menjadi cuitan teratas.

Rekaman berdurasi sekitar 47 detik tersebut diunggah bertepatan dengan dirilisnya lagu terbarunya yang berjudul Sober.

Terlihat, momen-momen saat Demi Lovato tampil sebagai penyanyi dan menjadi wanita biasa.

Bahkan, ada satu adegan yang menunjukkan mantan pacar Joe Jonas itu tampak sedih.