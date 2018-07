Iqbaal Ramadhan Peluk dan Kecup Vokalis Wanita Band Svmmerdose

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Tak cuma memeluk, artis muda Iqbaal Ramadhan tampak turut mengecup seorang perempuan muda.

Keduanya pun kompak menggunakan baju berwarna hitam.

Peristiwa itu terjadi saat festival musik We The Fest.

Hal tersebut tampak dari foto yang diunggah Iqbaal Ramadhan di akun Instagramnya.

Dalam foto tersebut, wanita tersebut juga terlihat melingkarkan tangannya ke pingang Iqbaal.

"We the fest with this one was a blast. finger crossed svmmerdose for we the fest 2019! ps: check my insta story to see independent LIVE by yours truly xo." demikian keterangan foto yang diunggah pada Selasa (24/7/2018).

Sontak, foto tersebut memancing beragam reaksi dari warganet.

Komentar warganet langsung membanjiri unggahan itu.

Mereka umumnya menanyakan sosok wanita bersama pemeran Dilan tersebut.

Bahkan, tak sedikit fans Iqbaal yang dibuat cemburu.

"Kecewa Baal. Itu dosa sayangg. Jangan di ambil yang jelek nyaa. Ambil yang baik nya yahh. Jangan kaya gt lagi." tulis akun maylindalstr.