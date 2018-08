Perlakuan Istimewa Denada ke Benda Milik Putrinya Shakira Aurum

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Penyanyi Denada sering membagikan cerita terkait kondisi putrinya melalui sosial media.

Terbaru, Denada menceritakan pengalamannya membawa boneka teddy bear berukuran cukup besar ke Singapura untuk putri tercintanya, Shakira Aurum.

Denada menuliskan bahwa boneka tersebut merupakan hadiah dari teman-temannya di program televisi Bintang Pantura.

Hal itu diceritakan Denada, lewat akun Instagramnya, @denadaindonesia, Sabtu (11/8/2018).







“#latepost. Me with the big Teddy Bear. Waktu itu mau kembali ke Singapura. Selfie sama si Teddy Bear di pesawat. Aku dudukin dia di kursi sebelahku yang kebetulan kosong, lalu kupasangkan seatbelt. Sebelum sampe rumah, aku kirim foto ini ke Shakira." tulis Denada dalam keterangan foto yang ia unggah lewat akun Instagram.

"Dia happyyy sekali. Begitu aku masuk rumah dengan si Teddy Bear di pelukanku, dia berteriak2 kegirangan. Langsung buru2 dicuci Teddy Bear nya, karena dia udah ga sabar pengen peluk2 katanya. Terimakasih banyak semua saudara2 ku di Bintang Pantura, @indosiar atas kebaikannya. Jazaakumullahu khairan.” lanjutnya.

Dalam foto tersebut, Denada terlihat berfoto bersama boneka teddy bear. Denada yang mengenakan masker, meletakkan boneka teddy bear di bangku sebelahnya yang kebetulan kosong.

Denada pun tak lupa memakaikan sabuk pengaman kepada boneka untuk putri tercintanya tersebut.

Dia mengungkapkan bahwa Shakira sangat senang atas hadiah boneka teddy bear tersebut.

Untuk diketahui, hampir dua bulan terakhir Denada sering bolak-balik Jakarta-Singapura, dalam rangka penyembuhan putrinya.