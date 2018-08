VIDEO - 3 Tempat Makan di Lampung Hadirkan Promo Diskon 17 Persen

Laporan Reporter Tribun Lampung Dennish Prasetya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, sejumlah resto di Bandar Lampung memberikan promo sepesial. Promo berupa diskon, harga spesial, dan paket hemat.

Owner Restology Steak and Rabeg Astri Ayu Cahyani mengatakan, tanggal 16-18 Agustus 2018 disini ada promo diskon 17 persen untuk semua menu yang tersedia. Disini ada 50an menu makanan dan minuman yang tersedia.

Untuk makanan harganya berkisar Rp 15-52 ribu. Diantara semua menu makanan itu yang paling menjadi ciri khas disini adalah Rabeg yang merupakan makanan khas Banten yang terbuat dari daging kambing diolah dengan bumbu dan rempah-rempah sehingga menghasilkan rasa manis, pedas, segar. Mungkin di Lampung cuma ada di Restology Steak and Rabeg.

Untuk minuman harganya Rp 7-25 ribu. Diantara semua minuman yang menjadi best seller adalah Mabuana. Ini merupakan minuman mangga, buah naga, pisang, dan madu. Tidak pakai gula. Best seller lain Green spiritology yang merupakan minuman mangga, soda, melon. Restology Steak and Rabeg buka Minggu - jumat jam 11.00 - 22.00 dan Sabtu jam 11.00-23.00

Sementara, Owner Warung Pedas Tiara Gianina mengatakan hal yang sama, Di tempat ada promo diskon 17 persen khusus tangggal 17 Agustus 2018 untuk pembelian Rp 100 ribu kecuali paket dan nasi kotak.

Promo lainnya adalah paket merah putih Rp 25 ribu. Dalam paket itu terdiri dari nasi uduk, ayam naga, dan es teh. Warung pedas buka jam 11.00-23.00

Begitu juga dengan Manager Perut Bulat Cafe and Resto Jeanette mengatakan disini ada promo diskon 17 persen untuk semua menu tradisional. Seperti ayam bakar, ayam kremes, ayam pecel madiun, nasi bakar, soto ayam, dan nasi tongseng. Promo berlaku 14-18 Agustus 2018.

Promo lainnya, 1 chicken crispy plus satu beef crispy hanya Rp 45 ribu dan diskon 8 persen untuk semua coffee dan frappe. Kedua Promo juga berlaku tanggal 14-18 Agustus 2018. Menu best seller disini Tenderloin BBQ Steak Rp 42,8 ribu, Beef Crispy Steak Rp 28,5 ribu, Nasi Sapi Lada Hitam Rp 34,8ribu, Nasi Bakar ikan Peda Rp 29,8 ribu dan Ramen Seafood Spicy Soup Rp 29,9 ribu