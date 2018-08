Hantam Truk Lalu Ditabrak Datsun, Pemotor Ini Selamat

Laporan Reporter Tribun Lampung Robertus Didik Budiawan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, PESAWARAN - Kecelakaan yang melibatkan tiga kendaraan terjadi di Jalan Lintas Barat (Jalinbar) Desa Wiyono, Kecamatan Gedong Tataan, Pesawaran, Selasa, 28 Agustus 2018 pukul 12.30 WIB.

Ketiga kendaraan yang terlibat dalam lakalantas itu yakni sepeda motor Honda Vario BE 4762 AG, mobil Datsun BE 9630 CE, dan truk Elf BE 9630 CE. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Pesawaran AKP Ridho Rafika menceritakan, peristiwa itu bermula saat Honda Vario yang dikendarai Suhengki (42), warga Kelurahan Pengajaran, Bandar Lampung, beriringan dengan Datsun yang dikemudikan Lutfi Maulana (21), warga Bandar Lampung, menuju Gedong Tataan.

Kemudian, dari arah berlawanan muncul sebuah minibus warna putih yang belum diketahui identitasnya. Terjadi senggolan antara Datsun dan minibus sehingga hilang kendali. Sementara Honda Vario menabrak truk dari arah Pringsewu.

"Honda Vario tertabrak kembali oleh Datsun BE 2236 BR. Terjadilah lakalantas tersebut," katanya.

Pengemudi Vario mengalami patah tangan kanan dan luka robek di pelipis mata kanan.

Akibat peristiwa itu, terjadi kemacetan panjang di simpang Mapolres Pesawaran.

Kanit Turjawali Satlantas Polres Pesawaran Ipda Sulkhan mengatakan, petugas sudah mengevakuasi ketiga kendaraan tersebut. (*)