Saddum So, Stuntman Jokowi di Acara Pembukaan Asian Games 2018 Akhirnya Buka Suara

TRIBUNLAMPUNGC.CO.ID - Saddum So, stuntman Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat opening ceremony Asian Games 2018, akhirnya buka suara.

Lewat akun resmi Instagramnya @saddum, Pria asal Thailand itu mengunggah foto dirinya memakai jas hitam dan dasi merah, persis dengan yang dipakai saat di video opening ceremony Asian Games 2018.

Tak lupa memberikan keterangan yang intinya dia merasa terhormat bisa jadi stuntman Jokowi dan mohon karena baru sekarang bisa bicara.

Postingan empat jam yang lalu itu hingga kini telah mendapatkan lebih 3 ribu like dan ratusan komentar.

Berikut komentar mereka.

victorkurniawan1348Thank you so much for being part of indonesia .. god bless you brother

julian__akbariKEREN for @jokowi and @saddum , In part of the Asian games 2018' success

ervin_ephien0303Terima kasih.. Sudah menghebohkan para netizen yg julid...

ageng_kuncoroAkhirnya boleh angkat bicara...padahal sebelumnya diam tanpa kata, foto pun hanya siluet aja

Sebelumnya aksi Jokowi naik moge bikin geger publik.