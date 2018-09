Kondisi Vokalis Band Endank Soekamti Usai Jatuh Bersama Pesawat di Gunung Kidul

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, YOGYAKARTA - Kopilot pesawat ultralight tipe Sky Ranger PK S160 yang jatuh di sebuah pekarangan rumah warga di Dusun Gading, Gunung Kidul, pada Selasa (4/9/2018) petang, adalah Erik Kristianto (36) atau dikenal dengan nama Erix Soekamti.

Pasca-kejadian, pria yang merupakan vokalis band Endank Soekamti ini mengungah di Story Instagram yang menyampaikan bahwa dirinya baik-baik saja.

"Yang di pesawat saudara Alan (Faslan) sebagai pilot dan Erix sebagai kopilot. Iya betul, Erix Soekamti," ujar Ketua Jogja Flying Club, Tjandra Agus Budiman dalam jumpa pers di Ruang Pentak TNI AU, Selasa (4/9/2018).

Tjandra menjelaskan pesawat ultralight tipe Sky Ranger PK S160 yang digunakan untuk latihan terbang adalah milik pribadi yang sudah menjadi anggota Jogja Flying Club.

"Jogja Flaying Club ini masuk di organisasi FASI. Pesawat milik Erix, tapi di sini di dalam penerbangan ini tadi Alan (Faslan) sebagai PIC-nya," tegasnya.

Menurutnya, pesawat terbang dari Bandara Adisutjipto Yogyakarta dalam rangka latihan rutin.

Kondisi cuaca cukup cerah dan layak untuk penerbangan.

Dari data, kondisi angin juga bagus dengan kecepatan 10 knot.

Sementara itu, pasca-kejadian, vokalis band Yogyakarta, Endank Soekamti, Erik Kristianto mengunggah foto dirinya di story Instragram. Ia menyebutkan bahwa dirinya baik-baik saja.

"Alhamdulillah, Puji Tuhan We Are Fine, 2. Latihan Terbang Done!" tulis Erix Soekamti.

Seperti diberitakan sebelumnya sebuah pesawat kecil jatuh di pekarangan rumah warga di dusun Gading 1, RT 12, RW 01, Gading, Playen, Gunung Kidul, Yogyakarta, Selasa (4/9/2018) petang.

Tidak ada korban jiwa atas kejadian tersebut.