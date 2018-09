Ahok Menikah Lagi Setelah Bebas, Calon Istrinya Ternyata Orang Dekat Veronica Tan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Usai bercerai dengan Veronica Tan, mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang kini tengah mendekam di tahanan, dikabarkan akan menikah lagi.

Ahok disebut-sebut akan menikah usai bebas dari penjara.

Diketahui, Ahok masih menjalani masa hukuman di Mako Brimob Kelapa Dua karena tersangkut kasus penodaan agama.

Siapa wanita yang bakal menggantikan posisi Veronica Tan sebagai istri Ahok?

Dikutip dari Asia Times, ada prioritas utama yang akan dijalani Ahok usai terbebas dari penjara.

"Prioritas utama Purnama (Ahok) setelah keluar dari penjara adalah sesuatu yang pribadi, yaitu pernikahan dengan polwan yang sempat tertunda," tulis Asia Times dalam artikel berjudul 'Military minds aim to keep Widodo in power' yang dipublis Selasa, 4 September 2018.