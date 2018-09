Jadi Artis Jakarta, Yuk Intip Apartemen Marion Jola: Barang Ini Langsung Disembunyikan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Lepas dari "Indonesian Idol", Marion Jola terus berkarir di dunia hiburan.

Ia juga telah merilis single pertamanya yang berkolaborasi dengan Rayi Putra, "Jangan".

Karir Marion Jola di industri musik Indonesia juga tampaknya semakin lancar.

Ia sering mengisi acara sebagai penyanyi maupun bintang tamu talkshow di layar kaca.

Selain on air, penyanyi 18 tahun ini juga kerap mengisi berbagai acara off air.

Beberapa fotonya setelah mengisi acara pun ia unggah di media sosialnya.

Misalnya saat ia diundang sebagai pengisi acara bersama jebolan ajang pencarian bakat lainnya, Angel Pieters.

Mengikuti ajang "Indonesian Idol" benar-benar telah mengubah hidup Marion Jola.

Kini Marion Jola lebih banyak dikenal publik dan sukses berkarir di dunia hiburan.

Meskipun terbilang pendatang baru, Marion kini telah tinggal di sebuah apartemen di Jakarta.

Apartemen Marion Jola terlihat simple namun dipenuhi berbagai barang.

"Welcome to my mini apartment (selamat datang di apartemen miniku)," sambut Marion.

Apartemen Marion Jola (YouTube/Seleb Expose)

Saat pertama kali masuk ke dalam apartemen, Marion langsung menyembunyikan sesuatu di mejanya?

Apa itu?