Foto Sophia Latjuba Dicium Jeremy Thomas Jadi Perdebatan Netizen

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis Sophia Latjuba kembali jadi sorotan.

Ini menyusul unggahan foto di akun resmi Instagramnya.

Foto menunjukkan Sophia dicium pipinya oleh seorang pria yang disebut-sebut Jeremy Thomas.

Tak lupa, mantan kekasih Ariel Noah itu menuliskan keterangan, 'The guy who always helps me calm me down on set. Meet Mr. and Mrs. F. #matabatin2 @hitmakestudios'

Baca: Kontroversi Sandiaga, Diolok-olok karena Tempe Setipis ATM Hingga Diminta Ngaca oleh Ridwan Kamil

Tak ayal, foto mesra itu pun dibanjir komentar netizen.

Ada yang menyebutnya sebagai pelakor, ada juga yang bilang dirinya mencari sensasi belaka.

Berikut komentar netizen.

dessy_sarphessaIngattt ituu laki orgg.kelihatan bgt jrg di belaii. Lg kesepiann mungkin.

_dea14Awas dia kan tukang ambil lakik org dulu yg bule aja menang nyolong dari org ckckckck

sevaeviSuami org nyium kq di share.. Ga etis ...