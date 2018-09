Benarkah Luna Maya Putus dari Reino Barack? Ini Kata Sang Sahabat Edric Tjandra

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Hubungan aktris kenamaan Luna Maya dengan kekasihnya, Reino Barack, tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan publik.

Pasalnya, pasangan yang sudah menjalin hubungan selama 5 tahun itu dikabarkan kandas di tengah jalan.

Baca: 4 Manfaat Luar Biasa yang Didapat Tubuh Jika Rutin Bersepeda

Kabar ini mulai mencuat di kalangan masyarakat setelah Luna menggunggah foto serta menyertakan keterangan meminta maaf di instagram pada Rabu (12/9/2018) kemarin.

Baca: Banyak Artis Bercerai, Ini 5 Zodiak yang Rentan Terhadap Perceraian

"It’s been an amazing and best 5 years of relationship, sorry for everything wrong I’ve done, and thank you for your wonderful support, it’s always a blessing to have you in my life, and sincerely I wish you happiness and peace," tulis Luna.

Luna mengungkapkan betapa dirinya merasa bahagia selama 5 tahun ini saat menjalani hubungan dengan Reino.

Aktris cantik ini juga meminta maaf atas segala kesalahan yang telah diperbuatnya.

Pada akhir kalimat, Luna berdoa untuk kebahagiaan hidup Reino.

Ia juga menyertakan beberapa foto romantis saat masa-masa dirinya sedang berlibur dengan sang kekasih.

instagram/lunamaya Unggahan Luna Maya yang menyiratkan kandasnya hubungan dengan Reino Barack

Kalimat yang ditulis Luna pada unggahan tersebut seakan menyiratkan hubungannya dengan Reino telah berakhir.

Atas kabar ini, Edric Tjandra,teman satu geng Mentri Ceria mengungkapkan tanggapannya tentang hubungan Luna yang dikabarkan putus.