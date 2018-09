Verrell Bramasta dan Wilona Tetap Romantis Manja Basah-basahan di Kolam meski Ramai Orang

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Bintang sinetron muda, Verrell Bramasta menginjak usia 22 tahun pada 11 Semptember 2018 lalu.

Anak artis senior Venna Melinda ini memang kerap jadi bahan perbincangan netizen.

Mulai dari kehidupannya menjadi seorang anak artis, hingga kisah asmaranya.

Baca: Sosok Cantik yang Tidur Seranjang dengan Verrell Bramasta Bikin Penasaran Netizen Verrell Bramasta dalam akun Instagramnya pada Rabu (12/9/2018) lalu mengunggah momennya saat diberi kejutan rekan-rekannya.

Ia diberi kejutan khusus oleh beberapa sahabatnya, seperti Ammar Zoni, hingga fans club Verrell.

Verrell mencurahkan isi hatinya yang bahagia di dalam postingan tersebut.

"What a day.. Couldn’t ask for anything better than to be around the people you love. And who loves you back. Started the day with a splash, and ended with a good quality time with my brothers. #Blessed #22" tulisnya dalam akun @bramastavrl.

Kejutan ulang tahun untuk Verrell ternyata tidak terjadi hanya sekali.

Para sahabat serta kekasihnya tercinta Natasha Wilona kembali memberikan kejutan untuk Verrell.

Baca: Verrell Bramastha Unggah Foto Berenang Bareng Kekasih, Malah Pakaian Natasha Wilona Diributkan!

Kisah asmara Natasha Wilona memang sempat jadi bahan perbincangan netizen.

Mulai dari awal hubungan mereka yang didahului dengan kisah putusnya asmara Wilona dengan Stefan William.

Verrell Bramasta & Natasha Wilona. (Kolase TribunJatim.com)

Hingga jalinan asmara yang akhirnya terbentuk antara kedua publik figur anak muda ini.