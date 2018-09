Sukses Duet Bareng Rayi RAN Lewat 'Jangan', Marion Jola Kembali Rilis Single Kedua 'So In Love'

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Sukses dengan single kolaborasinya bersama Rayi RAN berjudul ‘Jangan’, Marion Jola kembali meramaikan belantika musik Indonesia dengan merilis single keduanya.

Jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2018 ini merilis single bertajuk ‘So In Love’, pada Jumat 21 September 2018.

Single ini telah dapat kamu dengarkan melalui layanan Spotify, iTunes, Apple Music, Joox, Langit Musik, dan Deezer.

Kamu juga dapat menikmati video official audio dari single So In Love di kanal YouTube Marion Jola.

Baru 7 jam semenjak dirilis, video ini telah ditonton sebanyak 172 ribu pengguna YouTube.

Single So In Love yang dibawakan oleh Marion Jola ini terasa unik karena mengusung genre pop ballad ala era 80-an.

Iringan musik yang bertempo lambat mampu menonjolkan warna vokal Marion Jola yang khas.

Bagian bridge menjadi bagian yang cukup mencuri perhatian pada lagu ini karena terdengar alunan instrumen flute yang menambah kesyahduan lagu.

Lirik lagu So In Love mengungkapkan perasaan seseorang yang sedang berada di tahap awal menjalin cinta sehingga tidak ingin jauh dari pasangannya.

Lagu ini merupakan hasil tangan dingin sejumlah musisi muda berbakat Indonesia, yakni Lale dan Ilman dari band Maliq & D’Essentials serta Nino Kayam dari RAN.

Ketiga tergabung dalam trio Laleilmanino yang diketahui berjasa dalam menciptakan lagu hits bagi sejumlah penyanyi di Indonesia, di antaranya Rio Febrian, Maudy Ayunda, Angel Pieters, dan Bastian Steel.