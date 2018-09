Detik-detik Petugas Bandara Berhasil Selamatkan Pesawat meski Nyawa Tak Tertolong Saat Gempa Palu

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Anthonius Gunawan Agung menjadi satu di antara korban meninggal pada peristiwa gempa Donggala dan Palu yang terjadi pada Jumat (28/9/2018).

Anthonius meninggal saat masih bertugas sebagai Air Traffic Controller (ATC), yang memandu pesawat untuk lepas landas.

Berkat Anthonius, pesawat Batik Air yang lepas landas saat gempa Donggala-Palu terjadi, berhasil terbang dan seluruh penumpangnya selamat.

Pilot Batik Air menceritakan saat-saat terakhir dirinya dengan Anthonius Gunawan Agung, yang meninggal ketika menjalankan tugas sebagai Air Traffic Controller (ATC) Bandara Mutiara Sis Al Jufri, Palu.

DikutipTribunWow dari akun Instagram @icoze_ricochet, pilot dari Batik Air dengan nomor penerbangan 6231 mengungkapkan komunikasi terakhirnya dengan Anthonius Gunawan.

Icoze mengungkapkan bahwa Anthonius mengatakan bahwa pesawat Batik Air dengan nomor penerbangan 6231, telah berhasil lepas landas dari landasan pacu 33.

Icoze pun membalas dengan mengatakan terima kasih telah bekerja sehingga pesawat bisa lepas landas dengan selamat.

Lalu, Icoze menceritakan setelah itu, Anthonius melompat keluar dari tower ATC.

Hal itu mengakibatkan kaki dan lengannya patah, sampai menyebabkan Anthonius meninggal dunia.

Icoze mengungkapkan rasa hormatnya kepada Anthonius Gunawan Agung, sebagai sayap malaikat penjaganya ketika dirinya berada di Palu.

"Batik 6231 runway 33 clear for take off’. This was his last transmission to me then we replied.