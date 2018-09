Wakapolres Way Kanan Lepas Pasukan Patroli Bersama

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BLAMBANGAN UMPU - Dalam rangka Operasi Mantap Brata Krakatau 2018 guna menciptakan situasi yang kondusif, aman dan nyaman .

Polres Way Kanan menggelar Patroli bersama dengan instansi terkait, TNI ( Kodim 0427 Way Kanan ) dan Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

Kapolres Way Kanan AKBP Doni Wahyudi melalui Waka Polres Way Kanan Kompol Vicky Dzulkarnain menjelaskan bahwa kegiatan ini, dilaksanakan merupakan salah satu program bersama untuk menciptakan sinergitas dan kerjasama antara TNI – Polri dan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan.

"Selain dalam rangka menjaga situasi kamtibmas yang kondusif juga tercipta Pemilu 2019 yang aman, damai dan sejuk, di Wilayah Kabupaten Way Kanan,” ujarnya, Sabtu (29/9).

Untuk itu Polri di bantu unsur TNI di bantu stakeholder, sebelum menerjunkan pasukan patroli bersama, Waka Polres Way Kanan mengecek kesiapan personil, sarana dan prasarana.

Dengan demikan, rute patroli bersama dapat benar-benar dilakukan sepenuhnya dengan harapan dapat meningkatan kualitas pelayanan publik.

Patroli bersama dilakukan secara rutin pagi, siang dan malam hari, dalam bentuk Patroli dialogis akan dilaksanakan selama 90 hari terhitung mulai tanggal 17 september 2018 sampai dengan 17 Desember 2018 dengan mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif,” katanya