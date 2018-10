TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Ariel Tatum Dapat Balasan Begini saat Beri Selamat pada Ryuji Utomo yang Lamar Kekasihnya

Kebahagiaan kini tengah menyelimuti Ryuji Utomo.

Lamaran Ryuji pada sang kekasih, Shabrina Ayu, akhirnya diterima.

Ryuji melamar sang kekasih dengan konsep yang begitu romantis.

Baca: Ekspresi Ariel Tatum yang Bikin Videonya Ditonton hingga Jutaan Kali

Mengetahui lamarannya diterima, Ryuji pun membagikan kebahagiaan dengan mengunggah foto bersama dengan sang kekasih di akun Instagram pribadinya.

Shabrina tampak memamerkan cincin di jari manis kirinya.

"She said yes."

Mantan Ryuji, Ariel Tatum, pun ikut bahagia mendengar kabar tersebut.

Ariel pun ikut memberikan komentar pada postingan Ryuji dengan Shabrina ini.

Dirinya menuliskan sebuah ucapan selamat untuk Ryuji dan Shabrina.

Tak lupa mantan kekasih Ryuji ini memberikan emoticon love.

Mendapat ucapan selamat dari Ariel, Ryuji pun membalasnya.

Ryuji mengucap terima kasih pada Ariel yang sudah memberinya ucapan selamat.

(Instagram @ryujiutomo)

Momen lamaran Ryuji pada Shabrina ini pun begitu romantis.

Pesebakbola berusia 23 tahun ini melamar sang kekasih dengan menaiki helikopter.

Dalam video yang beredar, Ryuji awalnya mengajak sang kekasih untuk terbaik naik helikopter.

Saat helikopter berada di udara, Ryuji memperlihatkan pada Shabrina sebuah rangkaian bertuliskan Will You Marry Me?

Saat mendarat, Ryuji langsung berlutut membawakan sebuket bunga dan cincin untuk Shabrina. (TribunStyle.com/Ninda Iswara)