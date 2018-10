Tak Jual Bentuk Tubuh Untuk Tembus Perfilman Hollywood, Ternyata Ini yang Dilakukan Cinta Laura

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Aktris blasteran Indonesia-Jerman, Cinta Laura mengungkapkan kiat mengapa dirinya bisa bersaing di industri Hollywood.

Ya, Cinta Laura diketahui telah sukses merajut impiannya untuk bermain di film Hollywood.

Hingga kini, lima film telah rampung dijalani Cinta Laura.

Yakni TAR, The Ninth Passenger, After the Dark, Crazy for the Boys, dan yang terbaru adalah film Good Night.