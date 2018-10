Kekayaannya Capai Rp 10 Triliun, Aktor Ternama Hong Kong Ini Hanya Habis Rp 1 Juta per Bulan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Dunia selebriti identik dengan hidup bermewah-mewahan, sebenarnya tidak semua, Chow Yun Fat tidak termasuk di dalamnya.

Chow Yun Fat adalah salah satu aktor ternama di Hong Kong, pernah beradu akting dengan Bruce Li, Jackie Chan, hingga Jet Li.

Aktor yang saat ini berusia 63 tahun itu, bukanlah aktor bela diri. Tetapi, berbagai penghargaan telah Chow terima.

Baca: Meghan Markle Hamil Anak Pertama, Sang Anak Tak Akan Dapat Gelar Kerajaan dengan Alasan Ini

Ia telah memenangkan penghargaan aktor terbaik Hong Kong sebanyak tiga kali dan aktor terbaik Taiwan sebanyak dua kali.

Baca: Roro Fitria Akhirnya Hadiri Pemakaman Ibundanya di Yogyakarta

Instagram/@chowyunfat_fanpage Chow Yun Fat banyak menerima penghargaan sebagai aktor terbaik.

Beberapa film yang ia bintangi adalah Let the Bullets Fly (2010), The Children of Huang Shi (2008), Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000), dan Full Contact (1992).

Kesuksesan Chow di dunia peran juga ia rasakan di kehidupan nyata.

Chow diketahui adalah salah satu aktor jutawan yang memiliki kekayaan banyak.

Yahoonews/TVBS Sisi lain kehidupan Chow Yun Fat diungkap dalam sebuah wawancara promosi fim terbarunya.

Dikutip dari tw.news.yahoo.com, kekayaan bersihnya mencapai 5,6 miliar Hong Kong atau setara Rp10,8 triliun.

Sisi lain kehidupan sederhana Chow juga diungkapkan oleh sang istri dalam sebuah wawancara dalam rangka mempromosikan film terbaru Chow 'Project Gutenberg' di Taiwan, dilansir dari tw.news.yahoo.com.

Meski memiliki kekayaan melimpah, Chow ternyata memilih hidup sederhana.