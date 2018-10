Unik! Iklan Reklame di Jalan Gatot Subroto Berisi Ucapan Ulang Tahun dan Ajakan Menikah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Sebuah ucapan ulang tahun dan lamaran terpasang di papan billboard atau papan reklame yang berlokasi di sebelah gedung Wisma Mulia, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (30/10/2018).

Pantauan Kompas.com, ucapan itu dipasang menggunakan latar belakang cokelat dengan hiasan bunga.

Dalam ucapan, tertera nama Nadia Octavia.

"Happy birthday my love. Will you marry me? Nadia Octavia," bunyi ucapan itu.

Ucapan itu terbagi dalam tiga baris. Baris pertama yakni ucapan ulang tahun.

Baris kedua adalah ajakan menikah, lalu baris selanjutnya adalah nama Nadia Octavia.

Kendati demikian, tidak tertulis nama pengirim ucapan tersebut.

Petugas keamanan yang berjaga di gedung Wisma Mulia bernama Syarif mengaku, tidak mengetahui ucapan ulang tahun yang terpasang di papan billboard itu.

"Enggak tahu ya kapan dipasangnya. Saya saja baru tahu kalau ada ucapan lamaran, kan biasanya iklan biasa," kata Syarif.