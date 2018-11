Selalu Diingatkan Netizen Agar Tak Lepas Jilbab, Nikita Mirzani Sewot: 'Kok Ngatur!'

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Setiap kali Nikita Mirzani mengunggah postingan terbaru di media sosial Instagram-nya, selalu saja netizen membanjirinya dengan komentar.

Pada Kamis malam (1/11/2018), ibu 2 anak ini mengunggah potretnya di dalam pesawat yang menampilkan beberapa helai rambutnya.

Baca: Ngaku Sedang Hamil 3 Bulan, Nikita Mirzani Kembali Ajukan Gugatan Cerai Terhadap Dipo Latif

Di dalam foto itu, tertulis kalimat berbahasa Inggris.

"I don't care if I fall in love with the devil, as long as that devil will love me the way he loves hell,"

Yang artinya, aku tidak peduli jika aku mencintai iblis, selama iblis mencintaiku sepertiku ia mencintai neraka.

Entah apa maksud postingan yang diunggah Nikita Mirzani itu.

Baca: Nikita Mirzani Dirawat di Rumah Sakit Akibat Pendarahan, Wanita Ini Setia Menemani

Namun sejumlah netter memberikan berbagai respons.

Ada yang mengingatkan Nikita untuk menepati janjinya tak melepas hijab.

"Inget kata2 km sekali pake hijab gk akan lepas lg...semoga ini bukan tanda2 km mau lepas hijab," tulis akun bernama @bintimuna.

"kok ngatur," jawab Nikita.