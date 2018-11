Masa Lalu Bikin Hubungan Luna Maya dengan Reino Barack Kandas

"Kalau dari gue kan my parents itu jarang banget kayak... kasih input, iya, tapi yang jangan sama ini sama itu, agak jarang. Karena in the end yang akan bersama orang itu ya it's going to be you," kata Luna.



"Tapi kan untuk keluarga orang lain, belum tentu bisa sama kayak nyokap gue. Jadi mungkin ada yang masih berpikir bahwa kalau orangtua bilang enggak, ya harus diikutin. Kita harus respect. Kalau dari pemikiran gue, kalau gue sih akan terus berusaha. Tapi kalau orang udah enggak mau berusaha, kan kita enggak bisa paksain," imbuhnya.