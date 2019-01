Minum Pocari Sweat Penderita DBD Terhindari dari Dehidrasi

Laporan Reporter Tribun Lampung Jelita Dini Kinanti

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Memasuki musim hujan, masyarakat wajib waspada penyakit demam berdarah (DBD). Penyakit itu dapat menyebabkan 3-4 orang meninggal dunia setiap bulan.

Hal itu dikemukakan oleh Head of Central 1 Region Brand Communication PT Amerta Indah Otsuka selaku produsen Pocari Sweat Andiek Mursid, saat Medical Conference bagi para dokter dengan tema New Update : The Role Of Electrolyte Beverage and Dengue Patients yang berlangsung di PMI UTD Provinsi Lampung, Sabtu (8/12).

Menurut Andiek, salah satu penyebab pasien DBD meninggal dunia adalah kebocoran sel akibat dehidrasi. Penyebab dari dehidrasi adalah kurangnya cairan tubuh yang terdiri dari air dan ion. Tidak heran, WHO merekomendasikan agar terhindar dari dehidrasi pasien DBD jangan hanya minum air tapi juga ion.

"Pocari Sweat merupakan minuman isotonik yang memiliki komposisi mirip cairan tubuh yang terdiri dari air dan ion. Selain itu, Pocari Sweat lebih efektif menjaga kekentalan darah karena dapat bertahan lebih lama dalam tubuh. Sehingga dengan minum Pocari Sweat penderita DBD dapat terhindar dari dehidrasi," kata Andiek.

Sebagai bentuk kepedulian dengan masih banyaknya kasus kesehatan yang diakibatkan penyakit demam berdarah, Pocari Sweat mengadakan seminar Medical Conference bagi para dokter dengan tema New Update : The Role Of Electrolyte Beverage and Dengue Patients, Sabtu (8/12).

Head of Central 1 Region Brand Communication PT Amerta Indah Otsuka selaku produsen Pocari Sweat Andiek Mursid mengatakan, seminar yang bertempat di PMI UTD Provinsi Lampung itu merupakan kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Selain di Lampung, seminar juga diadakan di Yogyakarta dan Denpasar pada hari yang sama.

Sebelumnya Pocari Sweat sudah mengadakan seminar dikota lain sejak bulan September 2018. Seminar hari ini merupakan seminar terakhir, jika ditotal ada 25 kota diselenggarakannya seminar ini.

Pocari Sweat mengadakan seminar ini karena melihat kasus demam berdarah sampai saat ini masih tinggi. Contohnya pada tahun 2016, Indonesia menempati posisi ketiga penderita DBD tertinggi di Asia.

Marketing and Corporate Communication Director PT Amerta Indah Otsuka Ricky Suhendar mengemukakan, tujuan diadakannya seminar ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat pada umumnya dan dokter mengenai pentingnya cairan elektrolit untuk menekan kasus demam berdarah.

Untuk menjaga keseimbangan elektrolit sekaligus untuk membantu proses pematangan trombosit (platelet) yang bertugas menghentikan pendarahan, maka dibutuhkan ion. Agar tubuh bisa mendapatkan ion salah satunya dengan minum Pocari Sweat.

"PT Amerta Indah Otsuka selaku produsen Pocari Sweat senantiasa berusaha untuk memberikan kontribusi bagi kesehatan masyarakat menjadi lebih baik lagi. Hal ini sesuai dengan filosofi perusahaan Otsuka-People Creating New Products For Better Health Worldwide," kata Ricky.

Bukan hanya itu. Tujuan lain diadakannya seminar ini adalah untuk membantu pembekalan terhadap paramedis guna meningkatkan pelayanan dengan kualitas komunikasi yang baik bagi pasien demam berdarah.

dr. Juspeni Kartina, Sp.PD dari Rumah Sakit Dr. H. Abdul Moeloek menambahkan, seminar ini dilakukan agar paramedis tetap waspada dan mengetahui update informasi penyakit ini. Sehingga pasien dapat segera tertangani dengan cepat dan tepat.