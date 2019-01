Dessy Adipati Surya Sampaikan Bantuan Bagi 100 Warga Binaan Kegiatan P3KSS Way Kanan.

Pemkab Way Kanan beri bantuan Bagi 100 Warga Binaan Kegiatan P3KSS Way Kanan Selasa (11/12/2018)

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Pemkab Way Kanan selenggarakan Peringatan Maulid Nabi Muhammad .SAW dan Pemberian Bantuan Bagi 100 Warga Binaan Kegiatan P3KSS Tahun 2018-2019 bertempat di kp. Sumber Rezeki, Kec. Negeri Agung pada Selasa (11/12/2018)

Ketua TP PKK Dessy Afriyanti Adipati dalam sambutannya menyampaikan bahwa peningkatan Peranan Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS) merupakan salah satu program yang cukup strategis dalam menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi kaum perempuan.

"Program tersebut dilaksanakan untuk mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya alam serta lingkungannya guna mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat, sejahtera dan bahagia." Ungkap Dessy.

Beliau menambahkan, diharapkan hal tersebut dapat meningkatkan status kesehatan, pendidikan, pengetahuan dan keterampilan dalam usaha ekonomi produktif, partisipasi dalam pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup, peran aktif dalam pengembangan masyarakat, dan terciptanya peran aktif perempuan dalam pemahaman wawasan kebangsaan.

"Pembinaan yang kita lakukan dalam rangka Persiapan lomba P3KSS yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 mendatang saya minta dapat dilaksanakan secara Optimal, sehingga diharapkan Kampung Sumber rezeki dapat mewakili kabupaten Way Kanan dalam Lomba P3KSS tingkat Provinsi Lampung Tahun 2019." Pungkas Dessy.

Pada waktu yang sama dilaksanakan juga kegiatan dalam rangka Peringatan Maulid Nabi Muhammad .SAW, yang diisi dengan pemberian bantuan kepada warga Binaan P3KSS.

Dessy mengharapkan pemberian bantuan ini dapat menjadi Motivasi untuk mewujudkan Keluarga Bahagia dan Sejahtera sehingga mampu menciptakan Generasi yang unggul dan Islami di Bumi Ramik Ragom Yang kita cintai ini.

"Mari kita semua untuk bekerja sama dan bersinergi dalam pelaksanaan pembangunan yang sedang kita lakukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat." Ungkapnya.