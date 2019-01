Sempat Pukul Korban Pakai Kunci T, DPO Pelaku Curas Ranmor Berhasil Diringkus Polsek Banjit

Satu tersangka DPO pencurian dengan kekerasan yakni Anwar Salihin alias Nuwa (15) warga Kampung Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan diamankan Unit Satreskrim Polsek Banjit Polres Way Kanan.

Kapolres Way Kanan AKBP Andy Siswantoro melalui PS (penjabat sementara) Kapolsek Banjit IPTU I Wayan Raken vkejadian berawal pada Sabtu, (14/07/2018), sekitar pukul 23.30 WIB saat itu Korban Wayan Arsana mendengar suara berisik dari arah belakang rumah, yang beralamat di dusun Madiagung 1 Kampung Bali Sadhar Utara Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan.

Ketika korban keluar rumah melalui pintu belakang, melihat ada dua orang laki-laki yang tidak dikenal sedang berdiri dekat sepeda motor miliknya, telah pindah dari asal tempat korban memarkirkan kendaraannya, karena korban mengetahui motornya akan dicuri.

"Kedua TSK tersebut berlari dan satu orang berhasil ditangkap oleh korban dan dibekap dibagian leher,” katanya, Selasa (11/12).

Saat dibekap tersangka tersebut mengeluarkan sejenis leter L dan membacokkannya kebagian lengan korban dan rekan TSK kembali, turut membantu dengan memukul kepala belakang korban sehingga terjatuh, disitulah para tersangka berhasil melarikan diri.

Melihat tersangka tidak sendiri, korban berusaha meminta bantuan saudaranya dengan mengejar TSK, pada saat aksi kejar kejaran salah satu TSK berlari kearah siring dan yang satu lagi kejalan besar dengan menggunakan sepeda motor trondol yang sudah ditunggu oleh dua TSK lain.

Karena semua pelaku berhasil melarikan kemudian korban kembali ke rumah untuk memeriksa sepeda motor miliknya yaitu Suzuki Skywave BE 8225 JO warna Biru Hitam sudah berpindah dari tempat diparkirkan dan kunci kontaknya sudah rusak.

Kronologi penangkapan pada hari senin (10/12/2018) sekitar pukul 10.00 WIB, saat itu anggota Polsek Banjit mendapatkan informasi dari warga bahwa pelaku berada di rumah beralamatkan Kampung Menanga Siamang, tanpa pikir panjang anggota langsung menuju ke lokasi.

Penyergapaan berhasil dengan mengamankan pelaku tanpa melakukan perlawanan, lalu pelaku langsung diamankan ke Polsek Banjit guna pemeriksaan lebih lanjut.

Barang bukti yang berhasil diamankan berupa satu buah kunci leter L satu buah topi warna coklat hitam, satu buah sandal, satu unit sepeda motor Suzuki Skywave warna biru no pol : BE 8255 JO dan satu unit sepeda motor honda supra trondol tanpa plat NOKA dan NOSIN telah rusak.

Nuwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dapat dikenai dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan kurungan penjara maksimal sembilan tahun.