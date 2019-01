Baru Nikah, Nur Khamid Sudah 'Ditinggal' Sang Istri Bule ke Inggris

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Nur Khamid, pria asal Magelang, yang menikahi bule cantik asal Inggris, Polly Alexandria Robinson, kini hidup sendirian.

Nur Khamid, yang pernikahannya viral dan dapat sorotan netizen, ditinggal pergi sang istri.

Polly Alexandria Robinson pulang ke Inggris.

Hal itu diungkapkan oleh Polly Alexandria Robinson saat diundang dalam acara TV Brownis di TransTV pada 20 Desember 2018.

"I have to go back," kata Polly kepada Ivan Gunawan.

Nur Khamid awalnya berencana akan ke Inggris bulan ini, namun lantaran ada pekerjaan di Bali maka dia harus membatalkan rencananya itu.

"Sebenarnya Bulan Desember ini mau ke England, cuma aku 'tabrakan' sama apa yang aku kerjakan di Bali jadi aku cancel, jadi kalau nggak summer depan jatohnya next year," ucap Nur Khamid.

Bule Cantik Polly Alexandria Robinson dan Nur Khamid saat di Brownies Trans TV (instagram)

Meski harus terpisah jauh, Polly Alexandria Robinson dan Nur Khamid tampaknya sudah terbiasa berhubungan jarak jauh atau LDR.

Saat masih berpacaran, Polly Alexandria Robinson masih harus menyelesaikan sekolahnya di Inggris.

Namun, sesekali Polly berkunjung ke Bali untuk bertemu Nur Khamid.

Melalui video call, Nur Khamid kemudian meminta izin kepada ibunda Polly untuk menikahi anaknya.