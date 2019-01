Mudah dan Praktis, 5 Tips Agar Lebih Makmur di Tahun 2019

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pergantian tahun selalu menjadi momentum yang tepat bagi kita untuk belajar dari kesalahan masa lalu dan menyusun target baru.

Salah satunya adalah target kesejahteraan.

Untuk lebih sejahtera di bidang finansial tak harus dari kenaikan pendapatan, melainkan bisa dari mengubah kebiasaan sehari-hari.

Berikut lima tips yang bisa membuatmu lebih makmur di 2019, seperti dilansir dari CNBC pada Minggu (30/12/2018).

1. Katakan pada diri sendiri bahwa kita pantas kaya

Jika ingin kaya, mulailah dengan mengatakan bahwa diri sendiri bahwa kita pantas menjadi kaya.

Hal ini disampaikan oleh Jen Sincero, yang memulai karir sebagai penulis lepas lalu menjadi pelatih kesuksesan serta penulis buku dengan penjualan terbaik versi New York Times.

"Salah satu rintangan untuk kaya adalah kurangnya ide, kesempatan atau waktu."

"Bisa juga karena kita terlalu teledor dan bodoh, yaitu kita menganggap diri kita tidak bisa kaya," tulisnya pada buku "You Are a Badass at Making Money."

Sementara Siebold, dalam bukunya "How Rich People Think" menuliskan bahwa menjadi kaya dimulai dari pola pikir.