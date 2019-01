VIDEO - Tren Make Up Bold 2019 dan Cara Pengaplikasiannya

Laporan Live Streaming Reporter Tribun Lampung Jelita Dini Kinanti

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Make up bold yang menjadi tren di tahun 2018, akan kembali menjadi tren di tahun 2019. Hanya saja ada perbedaan warna make up bold tahun 2018 dengan make up bold 2019.

Owner Intan Salon Wedding and Decoration Bhastian Hendra mengatakan, di tahun 2019 dalam make up bold warna yang diaplikasikan untuk lipstik adalah warna cokelat.

Kemudian untuk eyeshadow dan blush on menggunakan warna coklat, hijau, orange, kuning, dan off white. Eyeshadow itu juga akan diberi sedikit warna mencolok seperti tembaga dan emas.

"Caranya eyeshadow dibentuk bold dahulu dengan warna coklat tua. Setelah itu diberi warna emas. Jika disudut mata sudah dibentuk bold maka diperona mata atau mata bergerak diberi warna emas hingga ke ujung dalam mata," kata Bhastian.

• VIDEO - Kenali 7 Blindspot Agar Terhindar dari Kecelakaan

• VIDEO - Khawatir Ada Tsunami Susulan, Warga Masih Bertahan di Tempat Pengungsian

Untuk eyeliner bagian bawah tidak lagi menggunakan warna hitam seperti tahun-tahun sebelumnya. Juga tidak menggunakan warna silver seperti tahun 2018. Melainkan menggunakan warna emas, orange, dan tembaga.

Make up bold cocok untuk sehari-hari, pesta, dan wedding, tetapi penempatanya berbeda. Kalau untuk sehari-hari, make up boldnya lebih lembut, dengan cara tonenya diturunkan. Kemudian bulu matanya selapis, tidak tebal tapi tipis dan pendek.

Untuk pesta tonenya dinaikan. Kemudian bulu matanya lebih tebal dan jarang-jarang. Untuk wedding diutamakan make up korektif, karena make up untuk wedding yang dicari adalah kesempurnaan. (*)

Sumber: Facebook Tribun Lampung

Videografer: Okta Kusuma Jatha