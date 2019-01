TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Daftar ponsel Rp 3 jutaan dengan spesifikasi mumpuni.

1. Ada Asus Zenfone Max Pro M1 (RAM 6GB/64GB) ZB602KL Harga Rp 3.100.000

Asus-Zenfone-Max-Pro-M1-RAM-6GB-64GB-ZB602KL/1071 ()

Fitur utama dari Asus Zenfone Max Pro M1 (RAM 6GB/64GB) ZB602KL - Silver :

• Disebut Pakai Kamera Resolusi 48 MP, Xiaomi Mi 9 Bakal Diluncurkan Maret 2019

14nm Qualcomm Snapdragon 636 Processor

6-inch 18:9 FHD+ Display

Rear Dual Camera 13MP+5MP with Portrait Mode & 8MP Front Camera

5-magnet Loudspeaker

NXP for Smart amp for lower distortion and higher volume

Triple Slots

Fast face unlock

0.3S Fingerprint unlock

Latest Android 8.1 Oreo

Flash Charge

5000mAh High Capacity Battery

4G LTE

2. Nokia 6.7 Plus Rp 3.300.000

Nokia-6-1-Plus-Black/1071 ()

Fitur utama dari Nokia 6.1 Plus - Black :

• Jadwal Update Android 9 Pie untuk HP Samsung Galaxy, Mulai Seri Galaxy S hingga Galaxy Tab

Qualcomm Snapdragon 636

Powerful AI for stunning imaging and experiences

Full HD+ 5.8 inch display

Camera Rear Dual 16MP + 5MP & Front 16MP

AI Powered Camera

HDR photography + EIS technology

RAM 4GB

Internal Memory 64GB

93% glass surface area

Pure Android 8.1 Experience

Aluminium Frame Design

4G LTE

3. Oppo A7 (RAM 4GB/64GB) Rp 3.300.000

OPPO-A7-RAM-4GB-64GB-Glaring-Gold/1071 ()

Fitur utama dari OPPO A7 (RAM 4GB/64GB) - GLARING GOLD :

• Huawei Mate 20 Pro Hadir di Indonesia Hari Ini, Cek di Sini Spesifikasi dan Harganya

Waterdrop Screen

Qualcomm Snapdragon 450

RAM 4GB + Internal Memory 64GB

Dual Rear Camera 13MP + 2MP & Front Camera 16 MP

AR Stickers

Dual SIM

4G LTE