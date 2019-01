Daftar Lengkap Pemenang Golden Globes 2019 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Ajang penghargaan bergengsi untuk film dan televisi di AS, Golden Globe Awards , baru saja selesai digelar di The Beverly Hilton, Beverly Hills, California, AS, Minggu (6/1/2019) malam waktu setempat.

Sebanyak 25 penghargaan dibagikan kepada para insan perfilman dan televisi atas bakat serta dedikasi mereka dalam dunia seni peran.

Film biografi Freddie Mercury berjudul Bohemian Rhapsody, membawa pulang Golden Globe sebagai Film Bergerak Terbaik untuk kategori Drama, mengalahkan film A Star is Born karya Bradley Cooper yang sebelumnya diprediksi bakal menang.

Lady Gaga, yang membintagi A Star Is Born, juga meleset dari prediksi bahwa ia akan menyabet trofi Aktris Terbaik.

Penghargaan itu malah diberikan kepada Glenn Close untuk perannya dalam film The Wife.

Rami Malek memenangi penghargaan Aktor Terbaik untuk perannya dalam Bohemian Rhapsody, sementara Olivia Colman diganjar penghargaan Aktris Terbaik berkat aktingnya dalam The Favorite.

Di televisi, seri Netflix berjudul The Kominsky Method memenangi dua kategori, termasuk Best Television Series untuk Musical or Comedy.

Sandra Oh, yang menjadi pembawa acara Golden Globes, dinobatkan menjadi Aktris Terbaik serial televisi untuk perannya dalam Killing Eve.

Ia menjadi aktor keturunan Asia pertama yang menang dalam kategori tersebut sejak 1980.

Jeff Bridges mendapat kehormatan di Golden Globes 2019 lewat Cecil B DeMille Award, yang mengakui pencapaian seumur hidup dalam film.