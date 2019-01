Link Live Streaming ILC TV One Selasa 8 Januari 2019 Tema Debat Capres 2019: Menguji Netralitas KPU

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Link Live Streaming ILC TV One, Selasa 8 Januari 2019 pukul 20.00 WIB.

Tema yang diangkat 'Debat Capres 2019: Menguji Netralitas KPU'.

Kli di sini untuk nonton live streaming ILC TV one

Pembaca acara ILC TV One, Karni Ilyas via membocorkan judul ILC TV One via akun Twitternya @karniilyas, Senin 6 Januari 2019.

Dear Pencinta ILC: Diskusi kita Selasa, pkl 20.00, besok malam berjudul "Debat Capres 2019: Menguji Netralitas KPU". Selamat menyaksikan. #ILCMengujiNetralitasKPU

Netralitas KPU jelang Pemilu 2019 dipertanyakan sejumlah pihak.

Sebut saja misalnya, Muhammad Said Didu, mantan staf khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Lewat akun Twitternya, Said Didu menyebut soal netralitas KPU.

Hal ini terkait dengan kabar pemaparan visi misi yang tak jadi diselenggarakan oleh KPU, serta kabar soal pertanyaan yang diberikan ke capres sebelum debat.