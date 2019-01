Robby Tumewu Meninggal Dunia, Sakit Bisa Gigi Sebabkan Stroke?

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Robby Tumewu meninggal dunia, Senin 14 Januari 2019.

Kabar duka tersebut pertama kali dikabarkan oleh Becky Tumewu via akun Instagramnya.

"Sekarang Robby sudah pergi, semua tinggal kenangan, tapi Bi, you'll always be in my heart, you'll always be in so many people's hearts. Selamat Jalan sayang, Rest In Peace, Rest In Love, Until we meet again, someday (14/01/2019) #RIP #RobbyTumewu," tulis Becky Tumewu, Senin (14/1/2019).

"Btw this picture was taken in 2013, I love this pic because Robby looked good and fresh. And I want to remember him this way," sambungnya lagi.

• 3 Bidang yang Diutamakan Dalam Penerimaan P3K 2019, Cek Jurusan Kamu

Dalam unggahannya, Becky menuliskan Robby memang sudah lama sakit.

Namun untuk sakitnya, Becky tidak lagi mau menceritakan mengenai hal tersebut.

"Robby sakit sudah lama, sudah tidak usah diceritain lagi bagian sakitnya, dia telah pergi tadi dini hari, pukul 00.15, semua derita dan sakit penyakit sudah diangkat dari Robby," papar Becky lagi.

"Saya tidak pernah akan lupa dengan kebaikan Robby, senyum dan tawa yang selalu beliau bagikan pada orang di sekitarnya, komentar komentar dan cerita yang membuat kita semua tertawa, suasana selalu seru dan ceria saat ada Robby, syuting panjangpun tidak terasa," urainya lagi.

Sebelum meninggal dunia, Robby pernah terserang stroke.

Tidak hanya sekali, Robby pernah terserang stroke sebanyak dua kali.

• Jadwal Debat Capres Cawapres Pilpres 2019, Tonton Live Streamingnya di Sini