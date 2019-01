Starbucks Gelar Promo Buy 1 Get 1 Free dengan Kupon LINE. Buruan, Hanya Berlaku Untuk Hari Ini Lho!

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Wah ada promo menarik Starbucks buy 1 get 1 free yang hanya berlaku hari ini untuk semua jenis varian minuman.

Melansir lewat akun resmi @starbucksindoneia dan @katalogpromosi, Starbucks mengadakan promo buy 1 get 1 free dengan kupon LINE.

Promo buy one get one free Starbucks lewat kupon LINE ini, khusus untuk hari ini saja, Rabu (16/1/2019).

Promo Starbuks ini mengusung sebuah tema Wednesday Treats 1 for 1 Treats.

Minuman di Starbucks (mixofeverything.net)

Berikut cara untuk mendapatkan kuponnya.

Kupon Starbucks ini bisa kamu dapatkan hanya dengan download aplikasi LINE di smartphone kamu.

Setelah itu, add official account Starbucks Coffee di LINE.

Tunggu notifikasi dari LINE dan nikmati promo menariknya.

Atau jika ingin cara yang lebih mudah, bisa scan QR code Add LINE di link: Starbucks Coffee

Ayo buruan ajak bareng teman-temanmu untuk menikmati promo spesial ini.