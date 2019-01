Menu Terbaru Pindang Selection di Emersia Hotel, Ada 5 Pilihan dari Pindang Baung hingga Seafood

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Emersia Hotel and Resort Bandar Lampung melaunching menu terbarunya di 2019.

Menu Pindang Selection tersebut adalah pindang khas Lampung yang hadir dalam 5 pilihan.

Director of Sales and Marketing Emersia Hotel and Resort Bandar Lampung Rafizon Chaniago mengatakan, Pindang Selection terdiri dari pindang kepala simba, baung, patin, seafood dan tulang yang bisa dipilih sesuai selera.

"Harganya juga relatif terjangkau yakni Rp 85 ribu/pax, makan berdua hanya Rp 150 ribu dan apabila pesan berlima hanya Rp 350 ribu. Harga tersebut sudah termasuk tax dan servis," jelasnya, Selasa (15/1).

Rafi menambahkan, dalam setiap paket pindang sudah termasuk dengan nasi, es teh manis, air putih, lalapan, sambal dan tahu tempe goreng.

Paket ini juga bisa dipilih untuk acara seperti arisan dan lain-lain.

Selain dapat dinikmati di Sapphire Restaurant Emersia Hotel and Resort Bandar Lampung, menu ini juga dapat dipesan melalui Go-Food.

Pilihan pindang sendiri kembali dihadirkan untuk mengangkat hidangan unggulan dan original khas Lampung. Pindang ini memiliki citasara otentik Lampung dengan taste yang lebih pedas dan cenderung agak asin dan asam.

Kehadiran menu baru ini diharapkan dapat menjawab keinginan tamu hotel akan hidangan khas daerah Lampung. (ana)