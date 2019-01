Dilantik Jadi Wakil Gubernur Lampung Juni 2019, Bupati Lampung Timur Akan Menikah 2 Februari 2019

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Bupati Lampung Timur (Lamtim) Chusnunia Chalim atau biasa disapa Nunik akan dilantik sebagai Wakil Gubernur Lampung periode 2019-2024 pada Juni 2019.

Jelang pelantikannya tersebut, bupati wanita pertama di Lampung itu membuat kejutan dengan mengunggah video undangan pernikahan di akun Instagram pribadinya, @noenia_ch, Jumat (18/1/2019) pagi.

Dalam video undangan pernikahan Nunik tersebut, termuat tulisan, "You Are Invited to the Wedding of Nunik & Erry."

Video yang berupa kumpulan gambar dan foto itu, juga memuat tanggal, jam, dan lokasi, yang diduga menjadi momen gelaran pernikahan tersebut.

"02 FEB 2019"

"08 AM"

"KARANG ANOM WAWAY KARYA"

Tulisan dalam gambar berikutnya yang muncul tertera, "Akad Nikah 2 Februari 2019."

• Wakil Gubernur Terpilih Lampung Nunik Akan Menikah 2 Februari 2019

Berikutnya, video undangan pernikahan Nunik menampilkan foto-foto dirinya bersama calon mempelai laki-laki.

Wakil Gubernur terpilih Lampung itu tampak kompak bersama pasangannya mengenakan pakaian pengantin tradisional.