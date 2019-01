Promo Richeese Factory, Combo Fire Chicken Cuma Rp 22 Ribu Berlaku Hanya Hari Ini

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Promo Richeese Factory, Richeese Factory kembali memanjakan para konsumennya dengan promo akhir bulan.

Kali ini Richeese Factory'>Promo Richeese Factory hanya berlaku hari ini Kamis 24 Januari 2019.

Promo juga hanya berlaku pada varian Combo Fire Chicken yang sebelumnya seharga Rp32.727 menjadi Rp22.727 saja.

Dengan promo ini, kamu bisa hemat Rp10 ribu lho!

Berikut syarat dan ketentuannya, dikutip dari Instagram @giladiskonn, Rabu (23/1/2019)

1. Promo berlaku tanggal 24 Januari 2019

2. Promo mulai pukul 10.00 s.d 17.00

3. Promo berlaku di outlet tertentu

4. Berlaku untuk pembelian Combo 1pc Fire Chicken (level 0 s.d 5) dengan minuman Fruitarian Tea reguler size

5. Promo berlaku hanya untuk Dine In & Take Away, tidak berlaku Drive Thru, Delivery maupun pemesanan via ojek online

6. Tidak dapat digabungkan dengan promo lainnya.

7. Maksimal 5 paket untuk setiap transaksi

Promo ini hanya berlaku di 59 outlet Richeese Factory.

Temukan outlet yang menyediakan promo di bawah ini (geser ke kanan).

Tunggu apa lagi?

Segera ke outlet Richeese Factory terdekat di kotamu dan dapatkan promonya!



Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Khusus Tanggal 24 Januari, Promo Richeese Factory Combo Fire Chicken Hanya Rp22 Ribu, Cek Syaratnya.