Lakalantas Maut di Jalinsum Negeri Baru Way Kanan, Pemotor Tewas Seusai Diseruduk Mitsubhisi L300

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BLAMBANGAN UMPU Satu warga meninggal dunia di TKP akibat kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan Lintas Sumatera Kampung Negeri Baru Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, Senin (28/01/2019) sekitar pukul 12.00 WIB .

Kapolres Way Kanan AKBP Andy Siswantoro melalui Kanit Laka Ipda Ketut Dadi mengatakan terjadinya kecelakaan lalu lintas melibatkan kendaraan pick up mitsubhisi L300 warna hitam nopol BE 9577 VD yang dikemudikan Anjas Dwi Prasetya (19) warga way jepara lampung timur mengalami Lecet pada tangan.

Kemudian kendaraan honda vario warna hitam nopol BE 5019 WS pengendara an. Nurhuda (26) warga Kampung Sumber Agung Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan meninggal dunia (MD) saat di tempat kejadian perkara.

Jalanan yang dilintasi memang menurun dan menikung, Mobil pick up mitsubhisi L300 tersebut melaju kencang dari arah Bandar Lampung menuju Martapura Sumatera Selatan dan tiba-tiba hilang kendali berpindah jalur lalu menabrak motor honda vario dari arah berlawanan sehingga terjadi kecelakaan.

Selain pengemudi kendaraan, yang menjadi korban lain yakni penumpang honda vario warna hitam nopol BE 5019 WS Barsah (36) mengalami patah kaki sebelah kiri, lecet pipi sebelah kanan.

Lalu penumpang mobil pick up warna hitam Nopol BE 9577 VD yang dikendarai Yudis (17) warga Way Jepara Kabupaten Lampung Timur mengalami luka robek dibetis sebelah kiri, luka lecet dipergelangan sebelah kanan lansung dibawa ke RSUD Way Kanan untuk diberikan pertolongan.

Posisi akhir mobil pick up warna hitam nopol BE 9577 VD masuk ke dalam jurang dan sepeda motor honda vario warna hitam nopol BE 5019 WS tetap berada di aspal setelah dilakukan olah TKP Kami mengevakuasi kendaraan dan dibawa ke Polres Way Kanan guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Anjas (19) jika terbukti lalai dalam berkendaraan akan dijerat dengan pasal 310 ayat 2,3 dan 4 Undang- Undang nomor 22 tahun 2019 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman lima tahun penjara .