Film 'The Lego Movie 2 : The Second Part' Tayang Perdana Besok di Bioskop, Baca Dulu Ini Sinopsisnya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Bagi penggemar film The Lego Movie, pasti sudah tak sabar menantui kelanjutan kisah petualangan Emmet dan teman-temannya.

Apalagi film The Lego Movie pernah melampaui ekspektasi hingga meraup keuntungan besar pada tahun 2014.

Dan mulai hari ini, Jumat (8/2/2019), film sekuel dari The Lego Movie muncul dengan judul The Lego Movie 2 : The Second Part.

Penayangan perdana film yang disutradarai oleh Mike Mitchell dan Trisha Gum ini di Indonesia sama dengan penayangan di beberapa negara termasuk Amerika Serikat.

Sempat dijadwalkan untuk tayang pada 26 Mei 2017, The LEGO Movie: The Second Part tayang perdana pada 8 Februari 2019 ini.

Untuk di Lampung sendiri, film ini bakal tayang di bioskop Boemi Kedaton XXI, Mal Kartini XXI, dan CGV Transmart lampung.

Adapun ceritanya sendiri masih melanjutkan cerita sebelumnya.

Kisahnya berawal dari lima tahun setelah peristiwa Taco Tuesday, Duplo mulai menjajah dan menghancurkan alam lego yang baru saja kembali membaik pasca bencana apokaliptik.

Disaat bersamaan, Sweet Mayhem datang dan menculik semua teman-teman Emmet termasuk Wyldstyle.

Menghadapi situasi tersebut, Emmet, Lucy, Batman dan juga teman-teman lainnya mulai bersatu dan berusaha untuk menyelamatkan teman-temannya.