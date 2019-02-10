Pemilu 2019

Daftar Caleg DPRD Lampung Dapil 5 dari PKB, Gerindra, PDI Perjuangan, dan Golkar

Daftar Caleg DPRD Lampung Dapil 5 dari PKB, Gerindra, PDI Perjuangan, dan Golkar

Daftar Caleg DPRD Lampung Dapil 5 dari PKB, Gerindra, PDI Perjuangan, dan Golkar
Tribun Pekanbaru
Daftar Caleg DPRD Lampung Dapil 5 dari PKB, Gerindra, PDI Perjuangan, dan Golkar 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Daftar atau nama-nama Caleg DPRD Lampung Dapil 5 dari  PKB, Gerindra, PDI Perjuangan, dan Golkar.

Pemilu 2019 tak hanya memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Anggota DPD RI, tetapi juga Anggota DPRD Provinsi.

Berikut Daftar atau nama-nama Caleg DPRD Lampung Dapil 5 dari  PKB, Gerindra, PDI Perjuangan, dan Golkar.

PKB

1. SONI SETIAWAN, ST, MH

2. KARLINA, SE.MM

3. H M.AZMI ISHAQ, S.Ag

4. SADRUN

5. MARNAK

6. ENDAH DESMAWATI

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Caleg DPRD Lampung Dapil 5
Caleg Lampung 2019
Pemilu 2019
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Penulis: taryono
Editor: taryono
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