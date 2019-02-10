Pemilu 2019
Daftar Caleg DPRD Lampung Dapil 5 dari PKB, Gerindra, PDI Perjuangan, dan Golkar
Daftar Caleg DPRD Lampung Dapil 5 dari PKB, Gerindra, PDI Perjuangan, dan Golkar
Tribun Pekanbaru
Daftar Caleg DPRD Lampung Dapil 5 dari PKB, Gerindra, PDI Perjuangan, dan Golkar
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Daftar atau nama-nama Caleg DPRD Lampung Dapil 5 dari PKB, Gerindra, PDI Perjuangan, dan Golkar.
Pemilu 2019 tak hanya memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Anggota DPD RI, tetapi juga Anggota DPRD Provinsi.
Berikut Daftar atau nama-nama Caleg DPRD Lampung Dapil 5 dari PKB, Gerindra, PDI Perjuangan, dan Golkar.
PKB
1. SONI SETIAWAN, ST, MH
2. KARLINA, SE.MM
3. H M.AZMI ISHAQ, S.Ag
4. SADRUN
5. MARNAK
6. ENDAH DESMAWATI
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Penulis: taryono
Editor: taryono