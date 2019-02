Sinopsis Film Dawn of The Planet of The Apes Tayang di GTV Malam Ini Jam 21.30 WIB

Sinopsis film Dawn of The Planet of The Apes

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Minggu malam (10/2/2019) tidak pergi kemana-mana, nggak ada salahnya kamu buat pantengin televisi.

Mengapa? Karena Big Movies GTV kembali menyuguhkan film menarik untuk menemani hari libur kamu.

Adapun film yang bakal ditayangkan adalah Dawn of The Planet of The Apes yang dijadwalkan tayang Minggu (10/2/2019) malam ini, pukul 21.00 WIB.

Film bergenre laga, drama, dan sci-fi ini merupakan sebuah film fiksi ilmiah yang disutradarai oleh Matt Reeves dan ditulis oleh Mark Bomback, Rick Jaffa dan Amanda Silver.

Film ini adalah sekuel dari film 2011 Rise the Planet of the Apes, yang dimulai 20th Century Fox reboot dari serial asli Planet of the Apes.

Bercerita tentang populasi kera yang telah berevolusi semakin berkembang dengan dipimpin oleh Caesar.

Keberadaan mereka terancam oleh sekumpulan manusia yang selamat dari bencana virus mematikan satu dekade sebelumnya.

Mereka sempat berdamai, namun terbukti perdamaian itu tak bertahan lama.

Kedua belah pihak pun berada di ambang peperangan untuk memutuskan siapakah spesies paling dominan di atas bumi.

Malcolm (Jason Clarke) bertemu dengan pemimpin para kera cesar (Andy Serkis) disaat tak tepat.