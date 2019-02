Ratna Galih Pamit dari Sinetron Cinta yang Hilang, Netizen Kecewa dengan Penggantinya 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Ratna Galih pamit dari sinetron Cinta yang Hilang.



Dalam sinetron yang tayang di stasiun RCTI itu, Ratna Galih yang berperan sebagai Mirra.



Kini Ratna Galih digantikan Citra Kirana.



Atas keputusan tersebut, netizen pun beraksi.



Beragam komentar diungkap netizen.



Ada meragukan akting Citra Kirana, ada pula yang meyakini kehadiran Citra Kirana bakal membuat rating sinetron Cinta yang Hilang naik.



"Kayaknya citra kirana akan membuat rating naik dan menjadi puncak rating no 1 lgi," tulis netizen.



"Kok diganti citra kirana sih,jadi ngak seru lagi," komen netizen.



"Beban berat dipikul citra kirana.....apakah bisa menggantikan sosok mira yg udah kuat banget di cinta yg hilang......" timpal yang lainnya.



Apa alasan Ratna Galih cabut dari sinetron Cinta yang Hilang?



Ratna Galih kini dalam kondisi hamil muda.

Mantan kekasih Raffi Ahmad ini mengunggah postingan pamitan di Instagramnya.



Di keterangan fotonya, Ratna Galih ingin kembali fokus mengurus keluarganya.



"My little family 2018-2019



Keluarga Dirgantara, thank you for everything..



sedih banget rasanya harus ninggalin CINTA YANG HILANG karna setaun terakhir ini



tiap hari kita bareng bareng berjuang sama sama untuk CYH.



Sedih harus ninggalin kalian tapi memang kondisi ga memungkinkan.



Sekarang balik lagi fokus urusin keluarga karna kehamilan juga udah semakin besar..



sukses terus yah untuk kalian



dan juga CYH @ijonkfrizzy @alwiassegaf03 @audreyjunicka," tulis Ratna Galih di keterangan fotonya yang diunggah pada Senin siang (11/2/2019).

Sosok Ratna Galih akan digantikan oleh aktris cantik Citra Kirana.



Artis berusia 24 tahun ini akan memerankan tokoh bernama Dewi yang akan dipasangkan dengan Raffi (diperankan oleh Jonathan Frizzy).



Penggemar memberikan komentar beragam soal bergabunnya Citra di sinetron yang tayang sejak 14 Mei 2018 ini.



"ah ganti chanel aja... soalnya mira g ada ...rianti g ada ..gilang g ada ... bu tari g jadi sm rico... kenapa klw mau udahan main d CYH dl dah menghilang makah muncul lg ... SANGAT mengecewakan seisi rmh dan teman2 kerja<"



"Klo menurut q sih..pemainya pada kluar..peran mira ga ada mending tamat aja lah...q jd ga semangat nonton klo ga ada mba mira,"



"emg sih klo diliat agak sedikit kemiripan sama mira ... dah gatau dah nnti dewi jadi rebutan rafi sama yudha ,,oia rafi kok cepet bgt move on sih,"



Akun Instagram MNC Cinta yang Hilang, merilis video teaser episode baru dengan menampilkan Citra Kirana sebagai Dewi.



"Raffi mengira jika Dewi adalah Mirra. Bagaimana Raffi bisa bertemu dengan Dewi?



Nantikan kehadiran @citraciki di #CintayangHilang,



segera di @officialRCTI! #CitraKiranaKembalikeRCTI," tulis akun resmi sinetron Cinta yang Hilang yang diunggah dengan waktu bersamaan postingan Ratna Galih.



Akun tersebut menuliskan tagar CitraKiranaKembali ke RCTI.



Ini berarti, Citra Kirana resmi hengkang dari rumah produksi Sinemart.



Hal ini cukup mengejutkan mengingat Citra telah lama dikontrak secara eksklusif oleh Sinemart.