Kronologi Trending #uninstallbukalapak, Mulai dari Cuitan Achmad Zaky hingga Dikaitkan Pilpres 

Cuitan CEO Bukalapak Achmad Zaky di Twitter yang memicu tagar #uninstallbukalapak itu pertama kali diunggah pada Rabu (13/2/2019) sekitar pukul 22.25 WIB di @achmadzaky.

Di Twitter, CEO Bukalapak Achmad Zaky mengatakan, omong kosong industri 4.0 kalau budget riset dan pengembangan negara seperti saat ini.

Dana riset dan pengembangan di Amerika, tulis Achmad Zaky di Twitter, sebesar US$ 511 miliar, Cina US$ 451 miliar, Jepang US$ 165 miliar, Jerman US$ 118 miliar.

Kemudian, lanjut Achmad Zaky, di Korea US$ 91 miliar, Taiwan US$ 33 miliar, Australia US$ 23 miliar, Malaysia US$ 10 miliar, Singapore US$ 10 miliar, dan Indonesia US$ 2 miliar.

Nah, hal yang ditengarai memicu munculnya #uninstallbukalapakadalah Achmad Zaky yang menulis, "mudah-mudahan presiden baru bisa naikin".

Akibat cuitan yang dinilai multitafsir tersebut, tak sedikit warganet yang kemudian mengait-ngaitkan Achmad Zaky dengan kubu oposisi dalam Pilpres 2019.

• Tidak Tersinggung Cuitan Bos Bukalapak, Presiden Jokowi Minta Stop Gerakan Uninstall Bukalapak

• Usai Heboh Cuitan Presiden Baru, Bos Bukalapak Achmad Zaky Hari Ini Bertemu Jokowi

• Relawan Jokowi Tanggapi Cuitan Bos Bukalapak Achmad Zaky, Sangat Provokatif dan Kurang Pas

• Lirik Lagu Dalla Dalla - ITZY, 5 Fakta Girband Korea ITZY yang Berjuluk Rookie Monster

• Daftar Diskon Hotel di Lampung Selama Lampung Hotel Great Sale 2019

• Profil Elisa Jonathan, Mantan Kekasih Putra Ahok yang Jadi Runner Up Miss Indonesia 2019

Akhirnya, banyak yang mengait-ngaitkan, jika Achmad Zaky tak menghargai Presiden Jokowi yang telah menelurkan kebijakan yang ramah bagi startup atau unicorn.

Gara-gara cuitan CEO Bukalapak, Achmad Zaky, pada Kamis (14/2/2019) pukul 10.20 WIB, sudah ada 3.100 cuitan di Twittermenggunakan tagar #uninstallbukalapak.