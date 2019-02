Inilah Daftar Film Tayang Hari Ini dan Weekend di Bioskop Lampung, 'I Still See You' Tayang Perdana!

Film 'I Still See You' mulai tayang hari ini, Jumat 22 Februari 2019 di bioskop Lampung.

Inilah daftar film yang tayang di bioskop Lampung untuk hari ini Jumat 22 Februari 2019 dan weekend, ada film baru 'I Still See You'.



TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Weekend sudah ada di depan mata, dan saat yang tepat untuk melepas penat setelah selama sepekan sibuk dengan aktivitas kerjaan.

Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan mengunjungi berbagai tempat wisata yang ada.

Namun bagi yang tak banyak waktu, menyambangi bioskop untuk sekadar menonton film bersama keluarga dan orang terkasih bisa jadi pilihan.

Apalagi saat ini banyak film menarik yang tayang di bioskop Tanah Air, termasuk di Lampung.

Banyak genre menarik yang ditawarkan, mulai dari action, drama, komedi romantis, hingga horor.

Dan pada hari Jumat, 22 Februari 2019 ini ada satu lagi film baru tayang perdana di bioskop Lampung.

Film tersebut berjudul 'I Still See You' yang disutradarai oleh Scott Speer dengan genre thriller dan fantasi.

Untuk pemainnya sendiri menghadirkan Bella Thorne, Richard Harmon, Dermot Mulroney, Amy Price-francis, Shaun Benson, Louis Herthum, Thomas Elms, dan Sara Thompson.

'I Still See You' berlatar 10 tahun setelah bumi mengalami bencana besar.