Ariel NOAH Pasang Foto Salju dan Sosoknya yang Sendirian, Tulisan Caption Bikin Baper: Sabarlah Nak

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Baru-baru ini, Ariel NOAH memosting foto sedang berlibur ke Jepang.

Di Jepang, Ariel NOAH tampak berjalan di salju, seperti berada di area pegunungan.

Di sebuah foto yang diunggahnya, Arieh NOAH menyebutkan foto tersebut by Allea.

Sontak, foto ini kemudian menuai banyak sekali pertanyaan warganet yang penasaran.

Dan meminta Ariel untuk memosting foto kebersamaannya dengan sang putri tercinta.

• Inilah Daftar Film yang Tayang di Bioskop Lampung, Jangan Lupa Tiket Dilan 1991 Sudah Bisa Dibeli!

• Pemenang Academy Awards Rami Malek Jatuh dari Panggung Piala Oscar 2019 hingga Begini Kondisinya

"Vikendi Mode On #japantrip by Alea by Alea," tulis akun ariel_inst.

Di bawahnya, warganet berkomentar begini.

airis_riska Kang @ariel_inst kali kali posting foto bareng alea dong

dmshrynto14 @ariel_inst Kali post sama ka aleyah lah