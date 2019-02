Pemenang Academy Awards Rami Malek Jatuh dari Panggung Piala Oscar 2019 hingga Begini Kondisinya

TRIBUNLAMPUNG,.CO.ID - Ada kejadian tak mengenakkan usai bintang Bohemian Rhapsody, Rami Malek, menerima piala Oscar di panggung Academy Awards 2019 yang digelar di Dolby Theater, Los Angeles, AS, Minggu (24/2019).

Malek tertangkap kamera terjatuh dari panggung ke area penonton setelah acara selesai.

Terlihat piala emasnya tergeletak di lantai panggung di dekat tangga.

Dari foto-foto yang ada, paramedis tampak bergegas mendatangi Malek yang duduk di barisan depan dengan piala Oscar masih di tangan.

PEOPLE melaporkan bahwa Malek kemudian dipindahkan ke area pribadi di belakang panggung, di mana ia menerima perawatan lebih lanjut untuk kemungkinan cedera.

Karena itulah, Malek tidak dapat berpose dengan pemenang kategori utama lainnya, yakni Mahershala Ali, Regina King, dan Olivia Colman.

Rami Malek membawa pulang Piala Oscar 2019 sebagai Best Actor in a Leading Role atau Aktor Pemeran Utama Terbaik.

Ia diapresiasi berkat aktingnya dalam film Bohemian Rhapsody sebagai mendiang vokalis grup band Queen, Freddie Mercury.

"Saya mungkin awalnya bukan pilihan utama (sebagai Freddie Mercury), tetapi saya kira (peran) itu berhasil," kata Rami Malek dalam pidato kemenangannya.

Rami Malek unggul dari para nomine Best Actor in a Leading Role lainnya, yaitu Christian Bale (Vice), Bradley Cooper (A Star is Born), Viggo Mortensen (Green Book), dan Willem Dafoe (At Eternity's Gate).

