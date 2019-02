Inikah Gaun Pernikahan Syahrini Karya Desainer Kondang Didi Budiarjo & Sebastian Gunawan?

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Persiapan pernikahan Syahrini dan Reino Barack sedikit demi sedikit akhirnya berhasil terbongkar ke publik.

Walau keduanya belum berikan keterangan resmi mengenai pernikahan mereka, namun sedikit demi sedikit fakta mengenai kabar bahagia tersebut akhirnya terbongkar.

Salah satunya adalah gaun pernikahan Syahrini.

Hal tersebut diketahui dari unggahan salah satu desainer terkenal ini.

Hengki Kawilarang, salah satu desainer baju ternama Indonesia terlihat baru saja bagikan potret Syahrini gunakan sebuah gaun indah dan glamor.

Dalam unggahannya, Hengki Kawilarang juga tuliskan sebuah caption berupa doa harapan pada Syahrini di hari pernikahannya yang tinggal hitungan hari.

Gambaran gaun pengantin Syahrini (Instagram/hengkikawilarang_designer) (Instagram/hengkikawilarang_designer)

"Dear @princessyahrini have a great moment in ur life ... this is it ..... berkah dunia akhirat in ur special days... lets counting the days

#amazing #bridal #beautiful #instagram #sesuatu #selebriti #princessyahrini #syahrini #syahrinistyle #celebrity #love," tulis caption @hengkikawilarang_designer, Minggu (24/2/2019).

Sontak unggahan salah satu desainer ternama ini langsung dibanjiri komentar dari warganet.

Berikut beberapa komentar dari warganet yang berhasil TribunStyle kutip dari Instagram @hengkikawilarang_designer: